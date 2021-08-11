Софійську площу вже добу чистять після гонок. Чи зможуть усе відмити – фото

Спортивні авто не тільки забруднили, а й пошкодили плитку на площі, що не ремонтувалася багато років

Працівники клінінгової служби намагаються відмити сліди від шин. Колаж "Сьогодні"

У Києві майже добу відмивають бруківку на Софійській площі після вчорашнього дрифту машин. Велику частину території вже відмили, але пошкоджена сама бруківка.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

У приватній компанії, яка організувала зйомки, вже вибачилися і визнали помилку. Вони і найняли клінінгову службу для прибирання площі.

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Співробітники Національного заповідника "Софія Київська" кажуть, що робота займе близько трьох днів. А ось самі прибиральники не дають прогнозів, мовляв, усе залежить від техніки і рівня забруднення.

Тим часом правоохоронці вже вилучили два авто, які брали участь у зйомках. Також оцінили збитки від дрифту – близько 50 000 гривень.

Що сталося?

Вранці 10 серпня на Софійській площі влаштували перегони два спортивні автомобілі. Рев моторів було чути у всіх прилеглих кварталах. У результаті половина Софійськоъ площі стала чорною від слідів коліс.

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У поліції Києва повідомили сайту "Сьогодны", що там знімали кліп на День Незалежності. Однак потім виявилося, що це була зйомка реклами приватної компанії.

Дозвіл на проведення дріфту не давав ніхто. Міністр культури Олександр Ткаченко підкреслив, що не може уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженый буферній зоні ЮНЕСКО.

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