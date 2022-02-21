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Список великий! У Києві мінували цілу низку об'єктів

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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21 лютого, 15:50
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Серед перевірених об'єктів – Центральний залізничний вокзал Києва
Копи працюють на місці НП
Копи працюють на місці НП

У Києві знову замінували низку об'єктів по місту. У списку багато "точок".

"Надійшло анонімне повідомлення про мінування у столиці низки об'єктів. Вся інформація уточнюється та перевіряється. На даний момент частина об'єктів уже перевірена вибухотехніками та вибухонебезпечних предметів там не виявлено. Але об'єктів у списку дуже багато, перевірка ще продовжується", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Серед перевірених об'єктів – Центральний залізничний вокзал Києва.

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Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:

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