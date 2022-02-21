Список великий! У Києві мінували цілу низку об'єктів

У Києві знову замінували низку об'єктів по місту. У списку багато "точок".

"Надійшло анонімне повідомлення про мінування у столиці низки об'єктів. Вся інформація уточнюється та перевіряється. На даний момент частина об'єктів уже перевірена вибухотехніками та вибухонебезпечних предметів там не виявлено. Але об'єктів у списку дуже багато, перевірка ще продовжується", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.