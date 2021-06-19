Вдарився пластом і пішов на дно: в Києві чоловіки невдало стрибнули з Венеціанського моста (оновлено)

Один з молодиків стрибнув і відразу пішов під воду

Місце події на Гідропарку, де зібралися роззяви. Фото: Київ Оперативний/Instagram

У Києві сьогодні, 19 червня, сталася НП. З Венеціанського моста в Гідропарку в воду невдало стрибнули двоє молодиків. Як розповіли кореспонденту "Сьогодні" в КП "Плесо", одного з них досі шукають водолази.

"Так, така НП сталася 15 хвилин тому. Зараз на місце прибула "швидка", поліція і рятувальники. Ведуться пошуки. На жаль, молоді люди часто стрибають з моста в воду, щоб показати свою майстерність оточуючим. Але це категорично заборонено в цьому місці, про що сповіщають таблички на Венеціанському мосту", – розповіли сайту "Сьогодні" в комунальному підприємстві "Плесо".

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Як в Мережі повідомили очевидці, він вдарився пластом об воду і відразу пішов на дно.

"Два молодих хлопці стрибнули у воду з моста. Стрибок помітили наші лайфгарди і побігли на допомогу. Одного хлопця вдалося підняти на берег. Він отримав травми і був госпіталізований. Другого стрибуна не вдалося поки знайти. На місце викликали водолазів, але пошуки не дали результатів. У водолазів закінчився кисень і вони поїхали на перезарядку балонів. Пошуки триватимуть", – повідомили нам в КП "Плесо".

Раніше ми писали, що в Києві 18 червня з пішохідного моста зістрибнув чоловік. Найімовірніше, у такий спосіб він намагався накласти на себе руки.

Нагадаємо, ми писали, що в столиці також неповнолітній хлопець стрибнув з моста.