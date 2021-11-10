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Погрожував підірвати відділення поліції. У Києві зловили псевдомінера

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
10 листопада, 15:02
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З будівлі евакуювали всіх співробітників та відвідувачів
Порушнику загрожує в'язниця
Порушнику загрожує в'язниця / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зловмисник погрожував підірвати підрозділ у Дніпровському районі. Протягом години правоохоронці встановили та затримали порушника. Наразі чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

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До столичної служби порятунку зателефонував невідомий і повідомив, що підірве відділення поліції, розташоване на вулиці Петра Запорожця.

"Євакуювали з приміщення держустанови співробітників та відвідувачів. Під час перевірки будівлі та прилеглої до неї території фахівці не виявили жодних небезпечних предметів чи речовин", – йдеться у повідомленні.

Псевдомінера швидко спіймали
Псевдомінера швидко спіймали / Фото: Нацполиция

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Що йому загрожує

Протягом години затримали псевдомінера за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1978 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вибухівки.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують чоловікові повідомлення про підозру. Зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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