Угрожал подорвать отделение полиции. В Киеве поймали псевдоминера

Из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей

Нарушителю грозит тюрьма / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве злоумышленник угрожал взорвать подразделение в Днепровском районе. В течение часа правоохранители установили и задержали нарушителя. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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В столичную службу спасения позвонил неизвестный и сообщил, что взорвет отделение полиции, расположенное на улице Петра Запорожца.

"Эвакуировали из помещения госучреждения сотрудников и посетителей. Во время проверки здания и прилегающей к нему территории специалисты не обнаружили никаких опасных предметов или веществ", – говорится в сообщении.

Псевдоминера быстро поймали / Фото: Нацполиция

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Что ему грозит

В течение часа задержали псевдоминера по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатки.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят мужчине сообщение о подозрении. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

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