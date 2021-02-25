У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

У Києві неповнолітня дівчинка випала з квартири багатоповерхівки.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

"Вночі в поліцію Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Зодчих неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські і лікарі", – йдеться в повідомленні.

З численними травмами і переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували в медустанову.

На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити всі деталі інциденту.

Раніше ми писали, що в Києві дівчинка впала з балкона багатоповерхівки в Дарницькому районі.

Крім того, в Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.

Нагадаємо, в Києві поліцейські заарештували адміністратора "груп смерті".

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