У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

У Києві неповнолітня дівчинка випала з квартири багатоповерхівки.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.
"Вночі в поліцію Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Зодчих неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські і лікарі", – йдеться в повідомленні.
З численними травмами і переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували в медустанову.
На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити всі деталі інциденту.
Раніше ми писали, що в Києві дівчинка впала з балкона багатоповерхівки в Дарницькому районі.
Крім того, в Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.
Нагадаємо, в Києві поліцейські заарештували адміністратора "груп смерті".
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