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Смертельне падіння дитини з висоти в Києві: дівчинка була сиротою (відео)

1 березня, 13:00

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Проживала загибла з бабусею і дідусем

У Києві на Харківському шосе сталася трагедія. Пізно ввечері з вікна будинку випала 15-річна дівчинка.

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Як повідомляє Центр екстреної медицини та медицини катастроф Києва, надзвичайна подія сталася в Дарницькому районі столиці.

"Попередньо, з 6-го поверху випала 15-річна дівчина. Розбилася на смерть. Дитина-сирота. Її виховувала бабуся. Поліція з'ясовує обставини", – повідомляється на сторінці Центру в соціальних мережах.

У поліції Дарницького району дану інформацію сайту "Сьогодні" підтвердили. За даними правоохоронців, трагедія сталася в районі 11-ї години вечора в неділю. Також поліцейські встановлюють поверх, з якого випала дівчинка.

"На цей момент співробітники встановлюють всі обставини трагедії. Дівчинка 2005 року народження. Вона проживала з дідусем і бабусею, оскільки у її батьків вже нові сім'ї. Під час падіння телефон дівчинки розбився. Мобільний пристрій віддали спеціалістам, які збирають його буквально по крихтах. Це необхідно, щоб відновити всі дані і коло спілкування дитини", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Дарницького району.

Раніше ми писали, що в Києві дівчинка впала з балкона багатоповерхівки в Дарницькому районі.

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Крім того, в Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.

Нагадаємо, в Києві поліцейські заарештували адміністратора "груп смерті".

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Київ поліція багатоповерхівка дівчина випала харківське шосе

Джерело: Сьогодні

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