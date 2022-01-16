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У Києві вагітна на позашляховику влетіла у стовп – вона у лікарні (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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16 січня, 17:02
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На бульварі Дружби народів у столиці вагітна на іномарці вилетіла з дороги та протаранила стовп – її відвезли до лікарні
У столиці в ДТП потрапила вагітна жінка
У столиці в ДТП потрапила вагітна жінка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі 16 січня на бульварі Дружби Народів позашляховик Skoda протаранив стовп. За кермом була жінка при надії, її госпіталізували.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Skoda рухалася бульваром Дружби Народів у бік мосту Патона. Водій не впоралася з керуванням і машина розвернулась у бік узбіччя та влетіла в електроопору.

Фото: Інформатор

За попередніми даними, за кермом була вагітна, якій під час руху стало погано. Її госпіталізували медики "швидкої".

Фото: Інформатор

На місці працювали поліцейські, наразі вони з'ясовують усі деталі аварії.

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Фото: Інформатор

Найчастіші причини ДТП в Україні

  • Порушення правил маневрування.
  • Перевищення безпечної швидкості.
  • Недотримання дистанції.
  • Порушення правил проїзду перехресть.
  • Управління транспортом у стані сп'яніння.

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