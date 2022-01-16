У Києві вагітна на позашляховику влетіла у стовп – вона у лікарні (фото)

У Києві вночі 16 січня на бульварі Дружби Народів позашляховик Skoda протаранив стовп. За кермом була жінка при надії, її госпіталізували.
Про це повідомляє "Інформатор".
Skoda рухалася бульваром Дружби Народів у бік мосту Патона. Водій не впоралася з керуванням і машина розвернулась у бік узбіччя та влетіла в електроопору.
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За попередніми даними, за кермом була вагітна, якій під час руху стало погано. Її госпіталізували медики "швидкої".
На місці працювали поліцейські, наразі вони з'ясовують усі деталі аварії.
Найчастіші причини ДТП в Україні
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом у стані сп'яніння.
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