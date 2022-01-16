У Києві вагітна на позашляховику влетіла у стовп – вона у лікарні (фото)

На бульварі Дружби народів у столиці вагітна на іномарці вилетіла з дороги та протаранила стовп – її відвезли до лікарні

У столиці в ДТП потрапила вагітна жінка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі 16 січня на бульварі Дружби Народів позашляховик Skoda протаранив стовп. За кермом була жінка при надії, її госпіталізували.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Skoda рухалася бульваром Дружби Народів у бік мосту Патона. Водій не впоралася з керуванням і машина розвернулась у бік узбіччя та влетіла в електроопору.

Фото: Інформатор

За попередніми даними, за кермом була вагітна, якій під час руху стало погано. Її госпіталізували медики "швидкої".

Фото: Інформатор

На місці працювали поліцейські, наразі вони з'ясовують усі деталі аварії.

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Фото: Інформатор

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