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У Києві дитячий хірург їздив під наркотиками та напав на копів (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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9 січня, 08:00
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Порушнику запропонували пройти обстеження у лікаря-нарколога, але той почав нервувати і намагався втекти з місця події
У Києві затримали хірурга під наркотиками. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві затримали хірурга під наркотиками. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві поліцейські затримали чоловіка за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Він виявився дитячим хірургом.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Деталі

На вулиці Івана Виговського зупинили автомобіль Hyundai, за кермом якого був водій у стані наркотичного сп'яніння.

Порушнику запропонували пройти обстеження у лікаря-нарколога, але той почав нервувати і намагався втекти з місця події.

Коли чоловіка наздогнали, він почав кидатися на поліцейських і в підсумку на нього одягли кайданки. Потім правоохоронці знайшли у водія пакети з порошкоподібною речовиною та два шприці. Порушник намагався довести, що все це нібито йому підкинули.

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У Києві затримали хірурга під наркотиками Фото: Київ Оперативний

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Водій виявився київським хірургом

За інформацією патрульних, за кермом автомобіля знаходився лікар-хірург Богдан Березовський, який працює у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

Водій був у стані наркотичного сп'яніння. Фото: Київ Оперативний

У Києві чоловік чиновниці Міносвіти влаштував ДТП та погрожував зв'язками дружини

У Києві в ніч на 29 грудня водій однієї з машин зіткнувся одразу з двома автомобілями. За кермом виявився п'яний чоловік чиновниці Міністерства освіти і науки України Галини Калиневич – Микола Кучер.

Як стало відомо, п'яний чоловік за кермом KIA Sorento спровокував зіткнення одразу з двома автомобілями. Винуватець ДТП заявив, що його дружина працює у дуже великих "зв'язках".

Як виявилось, чоловік у шлюбі з чиновницею Міністерства освіти і науки України Галиною Калиневич. Його звуть Микола Кучер.

На місце аварії швидко приїхала сама чиновниця. За словами очевидців, вона робила все, щоб уникнути відповідальності.

Варто зазначити, що п'яний водій відмовився від проходження медичного огляду та пізніше його забрали до лікарні.

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