У Києві вщент згоріло приміщення шиномонтажу (фото)

У Києві, де нещодавно горів ринок "Оболонь", знову сталася масштабна пожежа. Палало приміщення шиномонтажу.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.
Деталі інциденту
Пожежа сталася на вулиці Райдужній, 27. Приміщення шиномонтажу згоріло вщент. На місці інциденту працювала ДСНС. Інформація про потерпілих та причину пожежі наразі відсутня.
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Пожежа та вибух у Києві
У Києві на вулиці Максима Берлінського, 31, сталася пожежа та вибух у житловому п'ятиповерховому будинку. На місці працювали спецслужби. У приміщенні почалася пожежа з подальшим витоком газу.
"У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка і стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Через НП жертв і постраждалих немає", — розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.
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