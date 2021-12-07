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У Києві вщент згоріло приміщення шиномонтажу (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
7 грудня, 02:03
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На місці інциденту працювали співробітники ДСНС
Нині встановлюють, що стало причиною загоряння/Колаж: Сьогодні
Нині встановлюють, що стало причиною загоряння/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно горів ринок "Оболонь", знову сталася масштабна пожежа. Палало приміщення шиномонтажу.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.

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Деталі інциденту

Пожежа сталася на вулиці Райдужній, 27. Приміщення шиномонтажу згоріло вщент. На місці інциденту працювала ДСНС. Інформація про потерпілих та причину пожежі наразі відсутня.

Приміщення шиномонтажу згоріло повністю/Фото: Telegram-канал Київ оперативний
Приміщення шиномонтажу згоріло повністю/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

На місці інциденту працювали співробітники ДСНС/Фото: Telegram-канал Київ оперативний
На місці інциденту працювали співробітники ДСНС/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

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Пожежникам вдалося загасити вогонь/Фото: Telegram-канал Київ оперативний
Пожежникам вдалося загасити вогонь/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

Що стало причиною пожежі поки що не з'ясували/Фото: Telegram-канал Київ оперативний
Що стало причиною пожежі поки що не з'ясували/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

Пожежа та вибух у Києві

У Києві на вулиці Максима Берлінського, 31, сталася пожежа та вибух у житловому п'ятиповерховому будинку. На місці працювали спецслужби. У приміщенні почалася пожежа з подальшим витоком газу.

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"У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка і стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Через НП жертв і постраждалих немає", — розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

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