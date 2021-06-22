У Києві побили хлопця через фарбоване волосся і рожевий одяг: відео нападу

Спочатку чоловік почав чіплятися недалеко від парадного, а потім бив біля ліфта у під'їзді

Чоловік напав на хлопця через зовнішній вигляд. Колаж "Сьогодні"

У Києві чоловік накинувся на хлопця через пофарбоване біле волосся та одяг рожевого кольору і жорстоко побив.

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Спочатку почав чіплятися недалеко від парадного, а потім бив біля ліфта у під'їзді.

Відео з камери спостереження поширюють в мережі розгнівані користувачі – просять допомогти розшукати хулігана.

Сам потерпілий вже написав заяву до поліції.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", під Києвом чоловік ледь не вбив молодшого брата через заповіт. Батько пригрозив старшому синові, що позбавить його спадщини за постійне пияцтво, але той вирішив просто позбутися конкурента.

Нагадаємо, 21 червня стався потужний вибух у багатоповерхівці в Білогородці Київської області, після чого почалася потужна пожежа, яка швидко поширилася на 4 і 5 поверхи, а також на дах. Руйнувань тримальних конструкцій немає, в одній з квартир розбиті вікна. Внаслідок інциденту довелося госпіталізувати двох осіб, одна з них – дитина 2008 року народження. Пошкодження отримали ще 6 осіб, однак після огляду лікарів вони від госпіталізації відмовилися. Що кажуть мешканці будинку про чоловіка, у чиїй квартирі "бахнуло".