У Києві маршрутка з пасажирами врізалася в стовп (відео)

Фото: колаж "Сегодня"
У середу, 30 червня, в Києві сталася ДТП з маршруткою – водій на швидкості влетів в стовп.
Про це повідомляє "Сегодня".
Аварія сталася на вулиці Курнатовського в столиці. На місце прибули медики, які оглядають травмованих і постраждалих.
За попередньою інформацією в цій дорожньо-транспортній пригоді постраждали чотири людини.
На місці працюють співробітники поліції. Вони встановлюють механізм і з'ясовують усі причини ДТП.
Раніше ми повідомляли, що на Київщині сталося сьогодні серйозне ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі в сторону столиці біля Капітанівки зіткнулися три авто.
Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими . Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.
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