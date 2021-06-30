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У Києві маршрутка з пасажирами врізалася в стовп (відео)

30 червня 2021 18:50

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих в аварії на Курнатовського – їх оглядають медики

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У середу, 30 червня, в Києві сталася ДТП з маршруткою – водій на швидкості влетів в стовп.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Аварія сталася на вулиці Курнатовського в столиці. На місце прибули медики, які оглядають травмованих і постраждалих.

За попередньою інформацією в цій дорожньо-транспортній пригоді постраждали чотири людини.

На місці працюють співробітники поліції. Вони встановлюють механізм і з'ясовують усі причини ДТП.

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Раніше ми повідомляли, що на Київщині сталося сьогодні серйозне ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі в сторону столиці біля Капітанівки зіткнулися три авто.

Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими . Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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