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В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в столб (видео)

30 июня 2021 18:50

Александр Марущак , Виктория Барановская

Предварительно известно о четырех пострадавших в аварии на Курнатовского – их осматривают медики

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 30 июня, в Киеве произошло ДТП с маршруткой – водитель на скорости влетел в столб.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Авария произошла на улице Курнатовского в столице. На место прибыли медики, которые осматривают травмированных и пострадавших.

По предварительной информации в этом дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека.

На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают механизм и выясняют все причины ДТП.

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Ранее мы сообщали, что в Киевской области произошло сегодня серьезное ДТП с пострадавшими. На Житомирской трассе в сторону столицы возле Капитановки столкнулись три авто.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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