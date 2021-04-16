У центрі Києва машина потонула в "озері" посеред дороги: фото

На Кирилівській вулиці утворилася калюжа-гігант, в якій наполовину пішло під воду таксі – вода з салону лилася рікою

У Подільському районі Києва провалилася частина дороги, в результаті чого машина однієї зі служб таксі провалилася в "озеро", що утворилося на тому місці.

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Про це передає кореспондент "Сьогодні".

За словами водія, в аварію він потрапив увечері 16 квітня на вулиці Кирилівська, коли їхав в сторону Кирилівської церкви.

"Подумав, що переднє колесо потрапило в каналізаційний люк. Вийшов, щоб подивитися і "піддомкратити", але сам занурився в калюжу по пояс, а потім по груди", – каже чоловік.

Коли він зрозумів, що так його Renault не дістати, то зупинив інших водіїв, які вирішили допомогти, але тільки порвали два троси. Крім того, асфальт на місці провалу почав розсипатися і машину накренило.

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Тоді водій викликав рятувальників, які й дістали автомобіль.

Оскільки машина була наполовину занурена під воду, то, коли автомобіліст відчинив двері, вода з салону виливалася назовні. Зараз автомобіль знаходиться на СТО.

У Нацполіціі назвали причиною події прорив шляхопроводу, в результаті чого проїжджу частину було підмито.

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Зараз рух по дорозі тимчасово перекрито.

Нагадаємо, не так давно діра посеред дороги утворилася на вулиці Жмеринській в Святошинському районі.

А ще раніше асфальт провалився на Сирці. Тоді в яму ніхто не провалився, але рух на вулиці Петропавлівській був обмежений.

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