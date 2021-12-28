У Києві знову повідомили про мінування ТРЦ: що відбувається на місці (відео)

У вівторок, 28 грудня, у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
Торгово-розважальний центр знаходиться на проспекті Степана Бандери, 34В.
У поліції Києва "Сегодня" підтвердили повторне повідомлення про замінування.
Далі по темі
"Повідомлення від аноніма надійшло на електронну пошту ТЦ", – кажуть у поліції.
На місці працюють вибухотехніки та кінологи. Проводиться перевірка всіх приміщень.
ТЦ Blockbuster Mall мінували вдруге
Раніше, 26 грудня, надійшло повідомлення про "мінування" ТЦ. У поліції Києва тоді сказали, що повідомлення про мінування ТЦ надійшло на електронну пошту. На місце виїхали кінологи та вибухотехніки. Проводилася перевірка. З приміщення евакуювали відвідувачів та персонал.
Читайте також:
- У Бердянську підліток "мінував" школи разом із російським хакером (фото)
- Знову "мінування"? У Києві терміново евакуювали людей із торгового центру
- У Києві евакуювали всіх людей із Центрального вокзалу: що відбувається
- У Дніпрі біля школи знайшли два трупи, а сам навчальний заклад "замінували": що кажуть у поліції (відео)