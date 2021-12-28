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У Києві знову повідомили про мінування ТРЦ: що відбувається на місці (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
28 грудня, 13:22
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На місці працюють вибухотехніки та кінологи

У вівторок, 28 грудня, у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.

Торгово-розважальний центр знаходиться на проспекті Степана Бандери, 34В.

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У поліції Києва "Сегодня" підтвердили повторне повідомлення про замінування.

"Повідомлення від аноніма надійшло на електронну пошту ТЦ", – кажуть у поліції.

На місці працюють вибухотехніки та кінологи. Проводиться перевірка всіх приміщень.

ТЦ Blockbuster Mall мінували вдруге

Раніше, 26 грудня, надійшло повідомлення про "мінування" ТЦ. У поліції Києва тоді сказали, що повідомлення про мінування ТЦ надійшло на електронну пошту. На місце виїхали кінологи та вибухотехніки. Проводилася перевірка. З приміщення евакуювали відвідувачів та персонал.

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