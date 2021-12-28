Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве снова сообщили о минировании ТРЦ: что происходит на месте (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
28 декабря, 13:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На месте работают взрывотехники и кинологи

Во вторник, 28 декабря, в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуируют.

Торгово-развлекательный центр находится на проспекте Степана Бандеры, 34В.

Реклама

В полиции Киева "Сегодня" подтвердили повторное сообщение о минировании.

"Сообщение от анонима пришло на электронную почту ТЦ", – говорят в полиции.

На месте работают взрывотехники и кинологи. Проводится проверка всех помещений.

ТЦ Blockbuster Mall минировали второй раз

Ранее, 26 декабря, поступило сообщение о "минировании" ТЦ. В полиции Киева тогда сказали, что сообщение о минировании ТЦ поступило на электронную почту. На место выехали кинологи и взрывотехники. Проводилась проверка. Из помещения эвакуировали посетителей и персонал.

Реклама

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 738

заболело за неделю в Киeвe

-27%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять