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У Києві "мінували" 10 ТРЦ та вокзал – евакуювали сотні людей (оновлено)

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7 січня, 15:31
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Співробітники поліції вже провели перевірку
У столиці поліція перевірила інформацію про "мінування"
У столиці поліція перевірила інформацію про "мінування" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві невідомі "замінували" Центральний залізничний вокзал та 10 ТРЦ, у тому числі й "Глобус" на Майдані Незалежності. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", евакуювали велику кількість людей.

"Надійшов лист на електронну пошту про вибухівку на вокзалі та в ТЦ на Майдані Незалежності. Співробітники поліції вже провели перевірку. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Для того, щоб провести перевірку з приміщення Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали 650 чоловік, а з торгових залів "Глобуса" довелося вивести понад 150 чоловік.

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Крім того, в Мережі розповсюджують інформацію про замінування ТРЦ "Район".

Що кажуть у СБУ

До кол-центру СБУ надійшло повідомлення про закладені вибухові пристрої в 10 ТРЦ столиці.

"Повідомлення надійшло сьогодні вдень на кол-центр СБУ. У ньому повідомляється про закладання вибухонебезпечних речовин у приміщеннях ТРЦ та офісних приміщень столиці. Йдеться про 10 ТРЦ. Наразі проводиться перевірка спецслужбами", – розповіли нам у поліції Києва.

Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:

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