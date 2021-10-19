У Києві чоловік влаштував стрілянину в ресторані: поранено співробітника

У Києві в ресторані на Хрещатику чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї. Внаслідок цього було поранено охоронця закладу.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.
Деталі НП
Як розповіла "Сьогодні" пресофіцерка Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрева, відвідувач ресторану був п'яний, після чого у нього виник конфлікт з охоронцем.
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"Останній намагався його вивести з приміщення, але клієнт відкрив стрілянину. Охоронець був госпіталізований. Наскільки відомо, його життю загрози немає", – повідомила нам пресофіцерка.
Поліція затримала зловмисника, а потерпілого госпіталізували
Зловмисника поліцейські затримали на місці, а постраждалого охоронця медики доставили в лікарню.
Правоохоронці з'ясували, що травми 33-річний потерпілий отримав під час конфлікту з відвідувачем.
"Незнайомець нецензурно висловлювався в бік охоронця, а після дістав пістолет і вистрілив йому в живіт. Постраждалого доставили в лікарню, а 29-річного правопорушника за вчинення хуліганських дій ми затримали", – зазначили в поліції.
Що загрожує зловмисникові?
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.
Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.
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