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В Киеве мужчина устроил стрельбу в ресторане: ранен сотрудник

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 октября, 10:33
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ЧП произошло на Крещатике. Злоумышленник стрелял из травматического оружия
В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в ресторане на Крещатике мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. В результате был ранен охранник заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Детали ЧП

Как рассказала "Сегодня" пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева, посетитель ресторана был пьян, после чего у него возник конфликт с охранником.

"Последний пытался его вывести из помещения, но клиент открыл стрельбу. Охранник был госпитализирован. Насколько известно, его жизни угрозы нет", – сообщила нам пресс-офицер.

Полиция задержала злоумышленника, а пострадавшего госпитализировали

Злоумышленника полицейские задержали на месте, а пострадавшего охранника медики доставили в больницу.
Правоохранители выяснили, что травмы 33-летний пострадавший получил во время конфликта с посетителем.

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"Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали", – отметили в полиции.

Полиция задержала стрелка в Киеве. Фото: ГУНП
Полиция задержала стрелка в Киеве. Фото: ГУНП

Что грозит злоумышленнику?

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

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Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до семи лет заключения.

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