У Києві на підробці COVID-документів упіймали медика та патрульного (фото)

У Києві медика та поліцейського підозрюють в організації схеми фейкової вакцинації від COVID-19. Їм повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва у Facebook.
Зловмисники за гроші організували схему – внесення до інформаційної системи відомостей про нібито проходження громадянами вакцинації для подальшого генерування у додатку "Дія" електронного сертифікату про вакцинацію.
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"Пошуком "клієнтів" займався поліцейський, а працівник медустанови вносила відомості до електронної системи "HELSI". Розмір грошової винагороди залежав від назви вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив від 4000 до 5000 гривень", – йдеться у повідомленні.
Провели обшуки
За місцем роботи та проживання відбулися обшуки, вилучено:
- близько 13 500 дол. США,
- близько 340 тис. грн.,
- ювелірні прикраси,
- мобільні телефони,
- комп'ютерну техніку,
- COVID-сертифікати на різних осіб,
- списки громадян, які зверталися з метою отримання фальшивих свідоцтв про вакцинацію.
У цих списках понад 200 прізвищ, що свідчить, що сума хабарів становить близько мільйона гривень.
Повідомили про підозру
"Під час проведення обшуків працівнику патрульної поліції та працівнику медичного закладу повідомлено про підозру за фактами несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 3 ст. 362 КК України), а також в одержанні працівником підприємства, який не є службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинені повторно (ч. 4 ст. 354 КК України)", – додали у прокуратурі.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів. Встановлюються ті, хто причетний до цього злочину.