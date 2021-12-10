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У Києві на підробці COVID-документів упіймали медика та патрульного (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
10 грудня, 14:29
В закладинки
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Розмір оплати залежав від назви вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив від 4000 до 5000 гривень
У Києві незаконно вносили відомості в електронну систему «HELSI» про нібито вакцинацію
У Києві незаконно вносили відомості в електронну систему «HELSI» про нібито вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві медика та поліцейського підозрюють в організації схеми фейкової вакцинації від COVID-19. Їм повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва у Facebook.

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Зловмисники за гроші організували схему – внесення до інформаційної системи відомостей про нібито проходження громадянами вакцинації для подальшого генерування у додатку "Дія" електронного сертифікату про вакцинацію.

Дані про нібито вакцинацію вносили до "Дії"
Дані про нібито вакцинацію вносили до "Дії" / Фото: пресс-служба прокуратуры

"Пошуком "клієнтів" займався поліцейський, а працівник медустанови вносила відомості до електронної системи "HELSI". Розмір грошової винагороди залежав від назви вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив від 4000 до 5000 гривень", – йдеться у повідомленні.

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Пошуком нових "клієнтів" займався коп
Пошуком нових "клієнтів" займався коп / Фото: пресс-служба прокуратуры

Провели обшуки

За місцем роботи та проживання відбулися обшуки, вилучено:

  • близько 13 500 дол. США,
  • близько 340 тис. грн.,
  • ювелірні прикраси,
  • мобільні телефони,
  • комп'ютерну техніку,
  • COVID-сертифікати на різних осіб,
  • списки громадян, які зверталися з метою отримання фальшивих свідоцтв про вакцинацію.

У цих списках понад 200 прізвищ, що свідчить, що сума хабарів становить близько мільйона гривень.

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Вилучили гроші, телефони, комп'ютери та сертифікати
Вилучили гроші, телефони, комп'ютери та сертифікати / Фото: пресс-служба прокуратуры

Повідомили про підозру

"Під час проведення обшуків працівнику патрульної поліції та працівнику медичного закладу повідомлено про підозру за фактами несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 3 ст. 362 КК України), а також в одержанні працівником підприємства, який не є службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинені повторно (ч. 4 ст. 354 КК України)", – додали у прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів. Встановлюються ті, хто причетний до цього злочину.

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