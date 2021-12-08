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У Києві посеред дороги загорілася фура (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
8 грудня, 21:23
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Нині не відомо, що спричинило пожежу
На місце інциденту виїхали пожежники/Колаж: Сьогодні
На місце інциденту виїхали пожежники/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно дівчина порізала вени в магазині та кинулася під вантажівку, сталася пожежа на вулиці Заболотного. Вогонь охопив фуру.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі пожежі

Пожежа сталася в бік Одеського моста по правій стороні дороги. Палає вантажівка. На місце інциденту їдуть працівники ДСНС. Що стало причиною пожежі — з'ясує слідство.

Пожежа та вибух у Києві

У Києві на вулиці Максима Берлінського, 31, сталася пожежа та вибух у житловому п'ятиповерховому будинку. На місці працювали спецслужби. У приміщенні почалася пожежа з подальшим витоком газу.

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"У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка і стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Через НП жертв і постраждалих немає", — розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

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