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У Києві трамвай не розминувся з автозаком: рух зупинено

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17 грудня, 15:26
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Тут обійшлося без ДТП, просто автомобіль правоохоронців був неправильно припаркований
У Києві зупинили рух трамваїв
У Києві зупинили рух трамваїв / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві навпроти КП "Житній ринок" водій трамваю не розминувся із водієм поліцейського автомобіля.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Рух трамваїв тимчасово зупинено.

"Це випадок стався сьогодні в Києві. Трамвай не міг проїхати, оскільки конвойний автомобіль був припаркований дуже близько до трамвайних рейок", – пояснили нам у патрульній поліції Києва.

Чому конвой зупинився так близько і заблокував рух трамваїв на Подолі, невідомо.

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У "Київпастрансі" додають, що водій трамваю зумів об'їхати автозак.

"Він склав дзеркало трамвая і проїхав автомобіль правоохоронців. Значної затримки у русі трамваїв не було. Чому автомобіль правоохоронців так зупинився – ми не знаємо", – пояснили нам у комунальному підприємстві.

Під Києвом на ходу спалахнула маршрутка

Автобус слідував з Ірпеня у Київ.

"Біля села Романків водій помітив займання. У маршрутці в цей момент були 25 пасажирів та водій. Як тільки сталося займання, люди самостійно покинули транспортний засіб. На місце викликали рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав", – розповіли нам у ДСНС Київської області.

Пожежники ліквідували полум'я, але маршрутка повністю вигоріла.

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