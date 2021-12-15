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У київському метро евакуювали пасажирів із поїзда – подробиці

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 18:57
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Пасажирів попросили звільнити вагони та поїзд відправили до депо
Пасажирів евакуювали з вагона в підземці
Пасажирів евакуювали з вагона в підземці / Фото: Колаж: Сьогодні

15 грудня на станції метро "Дружби народів" сталася НП. Пасажирів терміново евакуювали з поїзда нібито через сильне задимлення.

У Київському метрополітені сайту "Сьогодні" повідомили, що задимлення на станції "Дружби народів" не було і пасажирів не евакуювали.

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"На станції "Дружби народів" сталася поломка у складі. Задимлення не було. Просто у вагоні поїзда був неприємний запах, який виникає під час гальмування. Пасажирів попросили звільнити вагони та поїзд відправили до депо. Рух поїздів на лінії не переривався", – повідомили сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

Вагони поїзда пасажирам довелося звільнити
Вагони поїзда пасажирам довелося звільнити / Фото: Сьогодні

Нові правила проїзду у метро

Метрополітен у столиці працює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.

Такі правила у столиці діють із 1 листопада. Порушники карантину мають сплачувати штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

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Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони можуть користуватись міським транспортом без дозвільних документів.

Раніше ми писали:

  • У Києві з 1 січня влада планує підняти вартість проїзду у транспорті до 20 грн. Багато хто обурився таким рішенням, а в Державній регуляторній службі навіть виступили проти підвищення тарифів.
  • У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту із заняттям проїжджої частини до 17 січня 2022 року та тротуару до 16 травня 2022 року.

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