У київському метро евакуювали пасажирів із поїзда – подробиці

15 грудня на станції метро "Дружби народів" сталася НП. Пасажирів терміново евакуювали з поїзда нібито через сильне задимлення.
У Київському метрополітені сайту "Сьогодні" повідомили, що задимлення на станції "Дружби народів" не було і пасажирів не евакуювали.
"На станції "Дружби народів" сталася поломка у складі. Задимлення не було. Просто у вагоні поїзда був неприємний запах, який виникає під час гальмування. Пасажирів попросили звільнити вагони та поїзд відправили до депо. Рух поїздів на лінії не переривався", – повідомили сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.
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Нові правила проїзду у метро
Метрополітен у столиці працює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.
Такі правила у столиці діють із 1 листопада. Порушники карантину мають сплачувати штраф від 17 000 до 34 000 гривень.
Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони можуть користуватись міським транспортом без дозвільних документів.
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- У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту із заняттям проїжджої частини до 17 січня 2022 року та тротуару до 16 травня 2022 року.