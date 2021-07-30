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У Києві в психлікарні прогримів вибух – загинув хлопець

30 липня 2021 9:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Слідчі припускають, що це було самогубство – розслідування вже почали

На місці вибуху працювали правоохоронці. Колаж "Сьогодні"

На місці вибуху працювали правоохоронці. Колаж "Сьогодні"

У Шевченківському районі Києва стався вибух на території психіатричної лікарні. У результаті загинув хлопець.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Вибух прогримів 29 липня близько 23:00 на даху недобудованого корпусу психіатричної лікарні в парку "Кирилівський Гай". Хлопець 2000 року народження помер. Його тіло відправлять на експертизу, щоб дізнатися точну причину смерті.

Копи оглянули місце вибуху. Фото: Нацполіція

На місці працювали слідчі, вибухотехнічна служба, кінологи і лікарі. Поліцейські вже почали кримінальне провадження, попередня кваліфікація – самогубство.

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Нагадаємо, у центрі Дніпра прогримів вибух у багатоповерхівці.

Крім того, у селі Білогородка Київської області стався вибух у багатоповерхівці. Після цього почалася пожежа.

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