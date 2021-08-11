У Києві власник магазину напав на інспектора з паркування з газовим балончиком

Він виявив, що антипаркувальні стовпчики з обох сторін пішохідної зони біля магазину обладнані замками і виймаються з асфальту

Столичний інспектор з паркування. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, біля магазину "Ібіс", на бульварі Лесі Українки в столиці, сталася бійка із застосуванням газового балончика. Конфлікт стався після того, як інспектор з паркування виявив, що антипаркувальні стовпчики з обох сторін пішохідної зони біля магазину обладнані замками і виймаються з асфальту. Він викликав фахівців ДЕУ, які почали заміну пошкоджених стовпчиків.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

В цей час з "Ібіс" вибіг власник мережі і накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використовувати засобом індивідуального захисту – газовим балончиком, який входить в комплект його спорядження.

"Вже неодноразово місто отримує скарги на керівництво мережі магазинів зброї, яке, нехтуючи правилами, запускає деякі автомобілі на пішохідну зону, виймаючи антипаркувальні стовпчики. Саме тому, зокрема, на тротуарах на бульварі Лесі Українки чергують інспектори з паркування", – написав він.

Що кажуть в КМДА

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Правила в місті – однакові для всіх. За їх словами, сьогодні керівництво магазину "перейшло кордон і застосувало фізичну силу до інспектора при виконанні ним своїх службових обов'язків".

Вони налаштовані навести порядок з паркуванням у столиці. Особливо в ситуації, коли тротуари повністю заставлені автомобілями, які заважають пересуванню пішоходів.

Відзначимо, що поліція проведе розслідування інциденту з нападом на інспектора з парковки.

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