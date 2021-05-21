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У Києві спалахнула пожежа – в небо піднявся стовп чорного диму (фото)

21 травня, 19:04

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Займання сталося на території експериментального заводу залізобетонних шпал – на місці працюють рятувальники

Стовп диму піднявся над Борщагівкою

Стовп диму піднявся над Борщагівкою

Над столичної Борщаговкой в небо піднявся чорний стовп диму. Очевидці повідомляють, що горить житловий будинок на вулиці Симиренка.

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Втім, в ДСНС Києва сайту "Сегодня" уточнили, що надійшов виклик про пожежу за адресою Проспект Відрадний, 52.

"Заявка тільки надійшла, пожежні їдуть до місця загоряння", – розповіли нам в ДСНС Києва.

Займання сталося на території експериментального заводу залізобетонних шпал.

Пожежа вже локалізована. Горить на площі 100 квадратних метрів – сміття і старі шини. Саме через декілька старих шин – в небо піднявся чорний дим.

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На місці працюють 3 пожежні машини і 13 пожежників.

Раніше ми писали, що у Києві 11 травня сталася велика пожежа в Солом'янському районі. Площа спалаху склала 400 квадратних метрів.

Також, в Оболонському районі Києва сталася пожежа в школі № 9. Всіх співробітників і учнів у ту ж мить же евакуювали з будівлі.

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