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У Києві затримали стрілка, який відкрив вогонь по копам на Голосіївському проспекті

7 липня 2021 12:27

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Разом зі стрілком у квартирі була жінка, її теж відвезли правоохоронці. Розпочато кримінальне провадження

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і цивільну особу на Голосіївському проспекті, після чого закрився в квартирі.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Владислав Гарнаєв з місця подій.

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Конфлікт в будинку стався між старим і новим власником квартири, повідомив під час брифінгу Андрій Крищенко

За його словами, копи намагалися вирішити конфлікт шляхом переговорів, але чоловік не погодився і вирішив підпалити квартиру.

Разом зі стрілком в квартирі була і жінка, але вона не була в заручниках. На цей момент за фактом НП порушено кримінальне виробництво за статтею "замах на життя співробітника правоохоронного органу".

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Нагадаємо, 7 липня патрульні приїхали на виклик через конфлікт у квартирі. Суперечка виникла між двома власниками приміщення. Один з них відкрив вогонь з мисливської рушниці.

Внаслідок цього коп отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина – поранення в обличчя. Після цього стрілець закрився в квартирі.

Також нагадаємо, вночі 4 липня у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула людина.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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