У Київській області 14-річний хлопчик викрав авто батьків та потрапив у жахливу ДТП (фото)

У Вишгородському районі "розваги" дитини закінчилися аварією – хлопчик вирішив покататися на машині батьків, але потрапив до лікарні

На Київщині підліток на машині потрапив у ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Вишгородом Київської області у ніч проти 31 грудня 14-річний хлопчик вирішив покататися на авто батьків та потрапив у ДТП. Підлітка госпіталізували.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Київської області.

Реклама

Фото: Поліція Київської області

За даними правоохоронців, інцидент трапився у лісовому масиві між селами Радинка та Федорівка. Батьки не знали про те, що їхній син узяв авто Hyundai. Дитина сіла за кермо без дозволу і поїхала кататися.

Фото: Поліція Київської області

Розваги юнака закінчилися ДТП – хлопець не впорався з керуванням та врізався у дерево, машина перекинулася. Підліток отримав тілесні ушкодження, медики швидкої допомоги забрали його до лікарні.

Найчастіші причини ДТП в Україні

Порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості. Недотримання дистанції. Порушення правил проїзду перехресть. Управління транспортом у стані сп'яніння.

Крім того, названі основні види ДТП:

Реклама