В Киевской области 14-летний мальчик угнал авто родителей и попал в жуткую ДТП (фото)

В Вышгородском районе "развлечения" ребенка закончились аварией – мальчик решил покататься на машине родителей, но попал в больницу

В Киевской области подросток на машине попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Вышгородом Киевской области в ночь на 31 декабря 14-летний мальчик решил покататься на авто родителей и попал в ДТП. Подростка госпитализировали.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киевской области.

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Фото: Полиция Киевской области

По данным правоохранителей, инцидент случился в лесном массиве между селами Радынка и Федоровка. Родители не знали о том, что их сын взял авто Hyundai. Ребенок сел за руль без разрешения и поехал кататься.

Фото: Полиция Киевской области

Развлечения юноши закончились ДТП – парень не справился с управлением и врезался в дерево, машина перевернулась. Подросток получил телесные повреждения, медики скорой помощи увезли его в больницу.

Самые частые причины ДТП в Украине

Нарушение правил маневрирования. Превышение безопасной скорости. Несоблюдение дистанции. Нарушение правил проезда перекрестков. Управление транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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