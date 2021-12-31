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В Киевской области 14-летний мальчик угнал авто родителей и попал в жуткую ДТП (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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31 декабря, 12:34
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В Вышгородском районе "развлечения" ребенка закончились аварией – мальчик решил покататься на машине родителей, но попал в больницу
В Киевской области подросток на машине попал в ДТП
В Киевской области подросток на машине попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Вышгородом Киевской области в ночь на 31 декабря 14-летний мальчик решил покататься на авто родителей и попал в ДТП. Подростка госпитализировали.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киевской области.

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Фото: Полиция Киевской области

По данным правоохранителей, инцидент случился в лесном массиве между селами Радынка и Федоровка. Родители не знали о том, что их сын взял авто Hyundai. Ребенок сел за руль без разрешения и поехал кататься.

Фото: Полиция Киевской области

Развлечения юноши закончились ДТП – парень не справился с управлением и врезался в дерево, машина перевернулась. Подросток получил телесные повреждения, медики скорой помощи увезли его в больницу.

Самые частые причины ДТП в Украине

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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