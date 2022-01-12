У Київській області вантажівка зіткнулася з легковиком: загинула людина (фото)

Водій транспортного засобу "Volkswagen Passat" загинув на місці аварії

Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії/Фото: поліція Київської області, колаж: "Сьогодні"

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. Внаслідок аварії загинула людина.

Про це повідомляє поліція Київської області в Facebook.

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Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 січня близько 19:30 на автошляху Н-08 в селі Мирне. За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля "Камаз" не надав перевагу в русі легковику "Volkswagen Passat", яким керуванням 36-річний чоловік. Внаслідок зіткнення водій легкового автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Дії правоохоронців

За фактом ДТП працівниками слідчого управління поліції Київської області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Нині встановлюють всі обставини аварії.

Водій автомобіля "Камаз" не надав перевагу в русі транспортному засобу "Volkswagen Passat"/Фото: поліція Київської області

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За фактом аварії відкрили кримінальне провадження/Фото: поліція Київської області

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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