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У Київській області з психлікарні втік пацієнт

31 травня, 16:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На пошуки 23-річного втікача пішла доба

У Київській області з обласного психо-наркологічного лікувального закладу в селищі Глеваха втік чоловік. Поліція його затримала за місцем проживання, він ховався в селі Шельпахівка.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва.

На пошуки 23-річного втікача пішла доба.

"Його розшукали протягом доби за місцем проживання в селі Шельпахівка Христинівського району, де чоловік переховувався", – йдеться в повідомленні.

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Станом на зараз, чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Нагадаємо, 23-річному зловмиснику інкримінують злочинні дії по ч.2,3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що іноземця відправили до психіатричної лікарні – погрожував підірвати банк в центрі Києва.

Тоді вдалося з'ясувати, що заручниць в банку, за даними силовиків, спочатку було дві – співробітниця банку і керівник відділення. Жінка, яка єдина залишилася в банку з загарбником після евакуації персоналу, розповіла, про що з ним розмовляла.

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