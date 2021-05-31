У Київській області з психлікарні втік пацієнт

У Київській області з обласного психо-наркологічного лікувального закладу в селищі Глеваха втік чоловік. Поліція його затримала за місцем проживання, він ховався в селі Шельпахівка.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва.

На пошуки 23-річного втікача пішла доба.

"Його розшукали протягом доби за місцем проживання в селі Шельпахівка Христинівського району, де чоловік переховувався", – йдеться в повідомленні.

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Станом на зараз, чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 23-річному зловмиснику інкримінують злочинні дії по ч.2,3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

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