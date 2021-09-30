В Офісі президента в Києві чоловік підпалив себе

На щастя, акт самоспалення в українця не вийшов – трагедію запобігли правоохоронці

В ОП чоловік намагався спалити себе / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці в приміщенні Офісу Президента, біля якого раніше протестували члени "Нацкорпусу", невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною і підпалив себе. На щастя, його вчасно помітили правоохоронці та швидко загасили полум'я.

Про це повідомляє Муніципальна охорона Києва.

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Зазначається, що чоловік хотів спалити себе, але полум'я помітили поліцейські, вони і загасили полум'я вогнегасниками.

Чоловік намагався спалити себе. Фото: Муніципальна охорона

Зараз чоловік спілкується зі слідчими. Поки невідомо, чому він зважився на такий вчинок.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

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За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щорічно закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а 2016 цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.