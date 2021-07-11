"Водоспад" на мосту Патона локалізували – винні випробування

У Київміськадміністрації розповіли, що пошкодження тепломережі виявилося під час гідравлічних випробувань

Прорив труби на мосту Патона в Києві увечері 11 липня стався під час гідравлічних випробувань під мостом, які проводили служби міста. Зараз він локалізований.

Про це повідомили в Київміськадміністрації.

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"О 18:30 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі. Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" відразу локалізувала місце пошкодження", – йдеться в повідомленні.

Зараз триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази.

Зазначається, що випробування тепломереж в зоні теплопостачання ТЕЦ-5, в тому числі ділянки під мостом Патона, почалися 5 серпня, щоб виявити слабкі місця трубопроводу, відремонтувати пошкоджені ділянки і підготувати тепломережу до навантажень в осінньо-зимовий період.

У Київміськадміністрації стверджують, що після випробувань і ремонтних робіт із залученням верхолазів минулого року тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за останні кілька років.

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Нагадаємо, в неділю, 11 липня, у Києві на мосту Патона прорвало трубу, вода з неї била щонайменше протягом години.

Слід зазначити, що прориви тепломереж зовсім не рідкість для столиці. Так, на вулиці Введенській учерговепрорвало трубу з гарячою водою.

Ми також писали про чергове пошкодження магістральної тепломережі під мостом Патона діаметром 600 мм на початку липня.