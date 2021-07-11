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У Києві на мосту Патона прорвало трубу (відео)

11 липня 2021 18:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як повідомляють очевидці, вода б'є з труби щонайменше годину

У неділю, 11 липня, в Києві на мосту Патона прорвало трубу.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Поки невідомо, що саме стало причиною аварії. Як повідомляють очевидці, вода тече з труб вже більше години.

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Раніше ми писали, що під мостом Патона знову сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження.

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Як раніше повідомлялося, на мосту Патона виповнилося 67 років. Міст жодного разу не закривався на капремонт.

Нагадаємо, що прориви тепломереж зовсім не рідкість для столиці. Так, на вулиці Введенській в черговий раз прорвало трубу з гарячою водою.

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