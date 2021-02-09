Другу добу без тепла і гарячої води через прорив теплотраси: як рятуються жителі центру столиці

Вже другу добу без тепла і гарячої води – майже сотня будинків в центрі столиці. Дітей з декількох шкіл перевели на дистанційне навчання. Все через прорив теплотраси – саме навпроти Києво-Печерської Лаври, розповідає кореспондент "Сьогодні".

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У КМДА кажуть, що пошкодженому трубопроводу 34 роки. Він уже відслужив своє. Усунути аварію важко ще і через негоду. На вулиці мете і мінус 10. У квартирах холод. Жителі гріються, хто як може.

"Ось пішла на вулицю погрітися. Ходжу і гріюся", – каже одна з мешканок.

Відео: Сьогодні

"Мусила пиріг спекти, щоб духовка. Приємне з корисним. Духовка нагріла кухню", – розповідає киянка.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого відбулося пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській, 13. Кияни кажуть, що подібні аварії трапляються "щотижня" всю зиму.

Відео: Сьогодні

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