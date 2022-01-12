Аеропорт "Бориспіль" замінували: що кажуть у поліції

У столиці сьогодні надійшло повідомлення також про замінування ТРЦ та станцій метро

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" шукають вибухівку / Фото: Колаж: Сьогодні

12 січня надійшло повідомлення про мінування двох аеропортів – аеропорт "Бориспіль" та "Київ" імені Сікорського у Жулянах.

Про це "Сьогодні" розповіли у прес-службі Нацполіції області.

Реклама

На електронну адресу поліції Київської області надійшло повідомлення про те, що аеропорт "Бориспіль" заміновано. На місце виїхали усі екстрені служби.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Вибухотехніки та кінологи перевіряють приміщення аеропорту. Евакуація пасажирів та персоналу не проводилася", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Київської області.

Там не змогли відповісти, який термінал перевіряють.

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відмовилися коментувати ситуацію щодо мінірування, додавши, що подібну інформацію можна отримати лише через офіційний інформаційний запит.

Реклама

Що "мінували" сьогодні

12 січня у Києві замінували чотири станції метро. Дзвінок про мінування був анонімним.

Замінували станції "Театральна", "Вокзальна", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", а також пересадку.

Також нещодавно до поліції надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ. Кінологи та вибухотехніки перевіряли всі торгові центри міста. З помешкань евакуювали всіх відвідувачів.

Реклама

Крім того, у різних містах України до поліції надійшло чимало заяв від анонімів щодо мінування. Наприклад, у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах.

Раніше ми писали: