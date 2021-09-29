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Житель Києва до смерті побив чоловіка на АЗС: його затримали на місці

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 вересня, 13:52
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На проспекті Романа Шухевича відбувся конфлікт між чоловіками на заправці
Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту
Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві повідомили про підозру місцевому жителю, який до смерті побив чоловіка. Він кілька разів ударив незнайомця, через конфлікт з працівником АЗС. В результаті потерпілий помер до приїзду "швидкої", а порушника на місці події затримали правоохоронці. За скоєне йому загрожує до десяти років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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На території автозаправки на проспекті Романа Шухевича помер 45-річний чоловік. Потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.

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"Напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка", – розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов.

Що загрожує чоловікові

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Поліцейські затримали підозрюваного на місці події. Ним виявився киянин, 1995 року народження.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого", - зазначив капітан поліції.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку в магазині. У МВС відреагували.

Також нагадаємо, в Одесі поліцейські влаштували бійку з водієм через парковки.

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