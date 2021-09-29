Житель Киева до смерти избил мужчину на АЗС: его задержали на месте

На проспекте Романа Шухевича произошел конфликт между мужчинами на заправке

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сообщили о подозрении местному жителю, который до смерти избил мужчину. Он несколько раз ударил незнакомца, из-за конфликта с работником АЗС. В результате потерпевший скончался до приезда "скорой", а нарушителя на месте происшествия задержали правоохранители. За содеянное ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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На территории автозаправки на проспекте Романа Шухевича умер 45-летний мужчина. Пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

"Выпивший начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. В защиту работника с авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и поехал, но впоследствии вернулся и вызвал "скорую". Прибыв, врачи констатировали смерть мужчины", – рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов.

Что грозит мужчине

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Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался киевлянин, 1995 года рождения.

"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего", – отметил капитан полиции.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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