Жахлива стрілянина на Володимирській у Києві: поліція оточила місце (відео) – оновлено

У Києві вулицю Володимирську, 23, де сталася моторошна стрілянина 2 лютого, оточили поліцейські. Наразі проходять слідчі дії.
Про це повідомили у Telegram-каналі КIEVMAP.
Деталі
Постраждалий Олексій Середюк перебуває у кареті швидкої допомоги, але медики поки що нічого не говорять про його стан, посилаючись на медичну таємницю.
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Поліцейським надійшов наказ надягати шоломи, брати зброю та заходити всередину обмінника.
Як стало відомо сайту "Сьогодні", чоловік, який травмувався під час зіткнень на вулиці Володимирській, отримав першу медичну допомогу. У нього не кульове поранення, а його сильно вдарили по обличчю.
Особи затриманих встановлюють у відділку поліції, куди їх доправили правоохоронці.
Що кажуть у поліції?
За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження.
Внаслідок бійки між активістами та працівниками фінансової установи двох осіб госпіталізовано до лікарні, а 14 осіб доставлено до районного управління поліції.
Попередньо з'ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка. Крім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили кілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає чотири роки позбавлення волі. Продовжуються слідчі дії.
Що сталося?
У Києві на тому самому місці, де тиждень тому була перестрілка, сталася стрілянина. Було поранено націоналіста та ветерана війни Олексія Середюка. Як пишуть у соцмережах, за цією адресою знаходиться обмінник криптовалюти.
На фото, яке з'явилося в Мережі, видно, що Олексій Середюк лежить із закривавленим обличчям.
У поліції Києва підтверджують факт стрілянини на вулиці Володимирській.
"Обставини події встановлюються. На місці працюють співробітники поліції. Затримано 10 осіб, які брали участь у даному конфлікті. Їх доставлять до поліції. Внаслідок бійки на місці тілесні ушкодження отримав чоловік, йому надають допомогу медики", – розповіли у поліції Шевченківського району.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.
Стрілянина з автомата біля будівлі СБУ
25 січня у центрі Києва були чутні постріли. Вогонь відкрили біля головного управління СБУ. Попередньо встановлено, що між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт.
Представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де в цей час була група невідомих. Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт. Через це один зі служби охорони вже на вулиці вистрілив кілька разів нагору.
Перестрілка сталася увечері біля головного управління СБУ. Відео одразу ж з'явилося у Мережі. Також там з'явилися свої версії того, що відбувається.