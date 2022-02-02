Жахлива стрілянина на Володимирській у Києві: поліція оточила місце (відео) – оновлено

Поліцейським надійшов наказ надягати шоломи, брати зброю та заходити всередину обмінника

У столиці на Володимирській поліція через стрілянину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вулицю Володимирську, 23, де сталася моторошна стрілянина 2 лютого, оточили поліцейські. Наразі проходять слідчі дії.

Про це повідомили у Telegram-каналі КIEVMAP.

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Деталі

Постраждалий Олексій Середюк перебуває у кареті швидкої допомоги, але медики поки що нічого не говорять про його стан, посилаючись на медичну таємницю.

Поліцейським надійшов наказ надягати шоломи, брати зброю та заходити всередину обмінника.

Як стало відомо сайту "Сьогодні", чоловік, який травмувався під час зіткнень на вулиці Володимирській, отримав першу медичну допомогу. У нього не кульове поранення, а його сильно вдарили по обличчю.

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Особи затриманих встановлюють у відділку поліції, куди їх доправили правоохоронці.

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Що кажуть у поліції?

За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження.

Внаслідок бійки між активістами та працівниками фінансової установи двох осіб госпіталізовано до лікарні, а 14 осіб доставлено до районного управління поліції.

Попередньо з'ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка. Крім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили кілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає чотири роки позбавлення волі. Продовжуються слідчі дії.

Що сталося?

У Києві на тому самому місці, де тиждень тому була перестрілка, сталася стрілянина. Було поранено націоналіста та ветерана війни Олексія Середюка. Як пишуть у соцмережах, за цією адресою знаходиться обмінник криптовалюти.

На фото, яке з'явилося в Мережі, видно, що Олексій Середюк лежить із закривавленим обличчям.

Ветеран війни потрапив у бійку. Фото: Київ INFO/Telegram

У поліції Києва підтверджують факт стрілянини на вулиці Володимирській.