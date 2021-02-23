"Богданова", "солодка", "божественна". Кияни дають сніжним горам імена

У "Київавтодорі" кажуть, що вже вивезли 150 тисяч тонн снігу і розбираються, хто вивантажує брудний сніг на берег Либеді

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки сильних снігопадів. У період, коли зі снігом було складно справлятися, комунальники згрібали його в великі купи. Тепер ці "терикони" височіють біля зупинок транспорту, станцій метро і просто на подвір'ях житлових будинків, супермаркетів, магазинів, аптек. При плюсовій температурі все це буде швидко танути і заливати вулиці та тротуари.

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СНІЖНИМ ГОРАМ ДАЮТЬ ІМЕНА

Поки кияни змушені обходити ці снігові "бархани". Наприклад, така гора утворилася на зупинці маршруток біля станції метро "Позняки".

Фото: Олександр Марущак "Сьогодні"

"Ми вже називаємо її "маршрутною" або "Богдановою горою", оскільки ще пару днів назад ця гора була вище, ніж автобуси "Богдан", які біля неї висаджують пасажирів", – розповідає нам місцева мешканка Ольга.

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До речі, біля ще одного входу на станцію "Позняки" є сніговий "бархан", який прозвали "могилою фонтану". Тут знаходиться чаша фонтану, яку засипали величезним шаром снігу. З нього визирають квіткові вази, які теж згребли на купу. Втім, це не завадило місцевій торговці облаштувати біля "гори" торгову точку.

Фото: Олександр Марущак "Сьогодні"

Кілька снігових завалів утворилося в районі станції метро "Академмістечко" і на найближчих до неї вулицях. Між ними пішоходи протоптали стежки – треба ж якось добиратися до транспорту. Люди називають їх "трамплінами".

Гору снігу на Леся Курбаса, 6-г кияни називають "кишеньковою" або "солодкою", оскільки знаходиться вона біля супермаркету "Велика кишеня" і магазину "Рошен". Там, мабуть, чекають поки сніговий пагорб сам розтане.

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Також велику купу снігу згребли у дворах на проспекті Бажана, навпаки житлового будинку, в якому знаходиться "Церква Христа". Люди змушені все це місити ногами і чекати, поки саме розтане. Гірку вже охрестили "божественною".

Фото: Олександр Марущак "Сьогодні"

ВИВЕЗЛИ 150 ТИСЯЧ ТОНН

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У комунальній корпорації "Київавтодор" запевняють, що снігові гори завантажують на самоскиди і вивозять за межі міста.

"Робота з вивезення снігових заметів проводиться щодня. Це робиться у всіх районах Києва. Хоча більша частина снігу вже розтанула. Але ми продовжуємо цю роботу. В першу чергу снігові гори прибирають від зупинок громадського транспорту та з магістральних вулиць. Висоту снігових пагорбів ми не вимірюємо. Враховується тільки вага снігу, який завантажується на самоскиди і вивозиться на майданчики зі складування. Всього за сезон, а це з листопада минулого року, на майданчики вивезено понад 150 тисяч тонн снігу", – повідомили сайту "Сьогодні" у "Київавтодорі".

СКАНДАЛ ІЗ СНІГОВИМ ЗВАЛИЩЕМ БІЛЯ ЛИБЕДІ

До речі, через вивезення снігу спалахнув скандал у соціальних мережах. Користувачі опублікували фото берегів річки Либеді, куди вивезли гори снігу.

"Річка Либідь в районі вулиці Байкової обзавелася бетонними порогами і сніговими берегами. Хімічний сніг з вулиць міста, посипаний реактивами і оброблений паливними присадками, скидається в річку, звідки хімія з потоком води стікає у Дніпро", – пишуть у соціальних мережах.

Там додають, що у воду Либеді скинули також півсфери жовтого кольору, які нібито згребли з вулиць разом зі снігом.

фото: Sergey Polovinko facebook.com/sergpolovinko

У "Київавтодорі" запевняють, що згадані півсфери лежать у Либеді з осені минулого року.

"Їх туди кинули невідомі разом з бетонними блоками і будівельним сміттям. У КМДА надходили скарги за даним фактом ще у жовтні. Щодо складування снігу, то ми зараз розбираємося, хто його туди вивозив. У кожного дорожньо-експлуатаційного управління (ДЕУ) є свої майданчики з вивезення снігу. Їх 24 по місту (раніше таких було 37). Поки на них ще достатньо місця для складування снігу. А ось майданчик біля Либеді не є офіційним для складування снігу. З'ясовуємо, хто його туди скидав", – прокоментували у "Київавтодорі".

ЩО БУДЕ З ПОГОДОЮ

У комунальній корпорації додають, що зараз всі дорожні служби в посиленому режимі розчищають решітки зливової каналізації по місту, щоб не допустити підтоплень на вулицях.

У столиці спостерігається зниження температури. Напередодні позначки на термометрах сягали + 5°С. Зараз температура опустилася до 0°С. Увечері у вівторок прогнозують до -5°С.

У середу, за прогнозами синоптиків, очікується сніг.

У "Київавтодорі" зазначили, що лише третина тротуарів столиці обслуговують ДЕУ. Дорожники звертаються до балансоутримувачів територій з проханням своєчасно і регулярно обробляти тротуари протиожеледними засобами.

За офіційними даними, у Києві за весь період лютневого снігопадувипало близько 30 сантиметрів снігу. Водночас, за підрахунками аналітико-дослідницького центру "Інститут міста", у Києві випало 84 мільйони тонн снігу, а висота сніжного покриву сягала 55-57 сантиметрів.

До Києва прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падаючих на автомобілі крижин і снігу з дахів. У понеділок через падіння крижаних брил постраждало кілька автомобілів.

Раніше всіх здивували жителі Ірпеня, які придумали оригінальний спосіб прибирання снігу. Як це відбувалося, дивіться на відео:

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