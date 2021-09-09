Через потік води забуксувало авто. У Києві прорвало трубу (відео)

У Києві сьогодні на Оболоні сталася НП. У житловому дворі прорвало трубу. Одна з легкових машин не могла виїхати з пастки.
Про це повідомляє Великий Київ.
У дворі утворилася велика калюжа. Точна адреса поки невідома. Але на відео можна побачити, що з-за потоку води машина забуксувала і довгий час не могла виїхати.
"Звичайні столичні проблеми", – пишуть в Мережі.
Що кажуть в "Київводоканалі"
Сайт "Сьогодні" хотів уточнити, в якому зараз статусі перебуває ремонт труби:
"Важко сказати, адреса не вказана, у нас тільки по Оболонському просп., 5а ліквідовані пошкодження підводного Д-100 (встановили хомут Д-100)", – кажуть комунальники.
Раніше ми писали:
- Що в Києві на Деміївській, біля бібліотеки ім. Вернадського, прорвало трубопровід.
- Також під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація . Тому було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.