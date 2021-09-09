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Через потік води забуксувало авто. У Києві прорвало трубу (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 вересня, 19:34
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Комунальні служби не можуть назвати точну адресу аварії, відомо тільки, що прорвало в Оболонському районі
Через прорив труби постраждало авто. Фото: колаж "Сьогодні"
Через прорив труби постраждало авто. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні на Оболоні сталася НП. У житловому дворі прорвало трубу. Одна з легкових машин не могла виїхати з пастки.

Про це повідомляє Великий Київ.

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У дворі утворилася велика калюжа. Точна адреса поки невідома. Але на відео можна побачити, що з-за потоку води машина забуксувала і довгий час не могла виїхати.

"Звичайні столичні проблеми", – пишуть в Мережі.

Що кажуть в "Київводоканалі"

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Сайт "Сьогодні" хотів уточнити, в якому зараз статусі перебуває ремонт труби:

"Важко сказати, адреса не вказана, у нас тільки по Оболонському просп., 5а ліквідовані пошкодження підводного Д-100 (встановили хомут Д-100)", – кажуть комунальники.

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