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Из-за потока воды забуксовало авто. В Киеве прорвало трубу (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
9 сентября, 19:34
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Коммунальные службы не могут назвать точный адрес аварии, известно только, что прорвало в Оболонском районе
Из-за прорыва трубы пострадало авто. Фото: коллаж "Сегодня"
Из-за прорыва трубы пострадало авто. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня на Оболони произошло ЧП. В жилом дворе прорвало трубу. Одна из легковых машин не могла выехать из ловушки.

Об этом сообщает Большой Киев.

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Во дворе образовалась большая лужа. Точный адрес пока неизвестен. Но на видео можно увидеть, что из-за потока воды машина забуксовала и долгое время не могла уехать.

"Обычные столичные проблемы", – пишут в Сети.

Что говорят в "Киевводоканале"

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Сайт "Сегодня" хотел уточнить, в каком сейчас статусе находится ремонт трубы:

"Трудно сказать, адрес не указан, у нас только по Оболонском просп., 5а ликвидированы повреждения подводной Д-100 (установили хомут Д-100)", – говорят коммунальщики.

Ранее мы писали:

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