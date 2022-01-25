Як переписати платіжки на себе після купівлі квартири: інструкція

Після зміни власника житла потрібно актуалізувати інформацію в Центрі комунального сервісу

Укласти та підписати договір можна у сервісному центрі ЦКС. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після зміни власника особового рахунку потрібно актуалізувати інформацію для подальшого отримання комунальних послуг.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як це зробити.

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Для цього можна звернутися онлайн в Центр комунального сервісу через месенджер у Facebook або Skype. Потім надати фотокопії усіх необхідних документів. Безпосередньо ж укласти та підписати договір, пред’явивши оригінали документів, можна у одному з 10 сервісних центрів за попереднім записом: https://cks.com.ua/equery або (044) 247-40-40.

Які документи потрібні

Для зміни власника треба долучити копії документів або фото (якщо звернення в режимі онлайн):

паспорта або документа, що його замінює (всі заповнені сторінки) чи ID-картки,

картки (довідки) фізичної особи – платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ІПН, (не додається власяниками ID-карток,

витягу з Єдиного державного демографічного реєстру (не надається власниками паспортів-книжок,

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, що дійсне на дату подання заяви,

документа, що підтверджує право власності або користування житлом (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо),

технічного паспорта на квартиру.

Додатково:

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за наявності лічильників води – паспорти на лічильники або свідоцтва про повірку, акти опломбування лічильників,

за наявності лічильника ТЕ – акт технічної можливості на встановлення вузла розподільного обліку теплової енергії, паспорт або свідоцтво про повірку,

акт введення в експлуатацію лічильника ТЕ,

проєктно-технічна документація на індивідуальне опалення (якщо воно є),

акт контрольного зняття показань лічильників (якщо є останній за датою) або фото лічильників з показаннями на поточну дату.

Які можуть бути складнощі при процедурі

У разі спільної власності на квартиру потрібно надати письмові згоди всіх співвласників житла та копії паспортів, а також ідентифікаційних кодів усіх співвласників.

У разі укладання договору довіреною особою потрібно пред’явити довіреність, паспорт та картку платника податків довіреної особи.



Якщо є необхідність розділення особового рахунку слід оформити письмову згоду з розрахунком площі місць загального користування та боргів (в разі їх наявності) на кожного заявника.

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