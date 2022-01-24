Як замінити або замовити повірку лічильників у Києві – інструкція та ціни

Зробити це можна навіть не виходячи з дому, скориставшись послугами ЦКС

В Києві спростили процедуру замовлення послуг щодо лічильників. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві можна замінити, встановити чи зробити повірку лічильників води та тепла через Центр комунального сервісу.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як це зробити.

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Ціни

Лічильники води (ХВП, ГВП):

Повірка (вартість коливається від 350 до 550 грн),

Первинне встановлення (від 700 до 1520 грн),

Заміна (від 400 до 940 грн).

Багатотарифні лічильники води:

Повірка (від 1170 до 1470 грн),

Первинне встановлення (700 грн),

Заміна (400 грн).

Лічильник тепла:

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Повірка (від 1000 до 2300 грн),

Первинне встановлення (від 6200 до 7800 грн),

Заміна (від 3680 до 7800 грн),

Ремонт (від 550 до 750 грн).

Скористатися послугою можна у кілька способів.

Онлайн

Онлайн-заявку можна залишити за посиланням https://zruchnotut.com/. Далі потрібно натиснути на "Замовити тут". Потім обрати послугу із списку.

Після цього потрібно ввести всі необхідні дані про користувача та відправити заявку.

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Телефоном

Для того, щоб зробити повірку, заміну чи встановлення лічильника слід звернутися за одним із телефонів:

(073) 233-23-04,

(044) 233-23-04.

Офлайн

Звернутися можна в один із сервісних центрів, які є у кожному районі столиці за адресами:

Голосіївський

03028, м. Київ, просп. Науки, 11

03187,м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 20А

Деснянський

02097, м. Київ, вул. Радунська, 18

02217, м. Київ, просп. В. Маяковського, 26

Дніпровський

02192, м. Київ, вул. Миропільска, 13, А

Оболонський

04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57

Подільський

04215, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20Е

Печерський

01021,м. Київ, Кловський узвіз, 24

Святошинський

03142, м. Київ, бул. Вернадського, 63-А

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 15-б

Солом'янський

03126, м. Київ, вул. Донця, 21-Б

Шевченківський

03057, м. Київ, вул. Довженка, 10

03190, м. Київ, вул. Естонська, 5.

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