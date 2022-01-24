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Як замінити або замовити повірку лічильників у Києві – інструкція та ціни

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24 січня, 11:40
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В Києві спростили процедуру замовлення послуг щодо лічильників.
В Києві спростили процедуру замовлення послуг щодо лічильників. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві можна замінити, встановити чи зробити повірку лічильників води та тепла через Центр комунального сервісу.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як це зробити.

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Ціни

Лічильники води (ХВП, ГВП):

  • Повірка (вартість коливається від 350 до 550 грн),
  • Первинне встановлення (від 700 до 1520 грн),
  • Заміна (від 400 до 940 грн).

Багатотарифні лічильники води:

  • Повірка (від 1170 до 1470 грн),
  • Первинне встановлення (700 грн),
  • Заміна (400 грн).

Лічильник тепла:

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  • Повірка (від 1000 до 2300 грн),
  • Первинне встановлення (від 6200 до 7800 грн),
  • Заміна (від 3680 до 7800 грн),
  • Ремонт (від 550 до 750 грн).

Скористатися послугою можна у кілька способів.

Онлайн

Онлайн-заявку можна залишити за посиланням https://zruchnotut.com/. Далі потрібно натиснути на "Замовити тут". Потім обрати послугу із списку.

Після цього потрібно ввести всі необхідні дані про користувача та відправити заявку.

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Телефоном

Для того, щоб зробити повірку, заміну чи встановлення лічильника слід звернутися за одним із телефонів:

  • (073) 233-23-04,
  • (044) 233-23-04.

Офлайн

Звернутися можна в один із сервісних центрів, які є у кожному районі столиці за адресами:

Голосіївський

  • 03028, м. Київ, просп. Науки, 11
  • 03187,м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 20А

Деснянський

  • 02097, м. Київ, вул. Радунська, 18
  • 02217, м. Київ, просп. В. Маяковського, 26

Дніпровський

  • 02192, м. Київ, вул. Миропільска, 13, А

Оболонський

  • 04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57

Подільський

  • 04215, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20Е

Печерський

  • 01021,м. Київ, Кловський узвіз, 24

Святошинський

  • 03142, м. Київ, бул. Вернадського, 63-А
  • 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 15-б

Солом'янський

  • 03126, м. Київ, вул. Донця, 21-Б

Шевченківський

  • 03057, м. Київ, вул. Довженка, 10
  • 03190, м. Київ, вул. Естонська, 5.

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