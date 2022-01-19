Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком 🌊 Водохреща-2022 ✈ Блінкен в Україні 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини Києва Комунальні послуги Києва

Всі платіжки в одному місці: як у Києві швидко оплатити комуналку

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 січня, 13:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Власники карти киянина можуть оплачувати комунальні послуги без комісії
Комунальні послуги можна оплатити онлайн.
Комунальні послуги можна оплатити онлайн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Оплатити комунальні послуги можна не виходячи з дому на сайті Центру комунальних сервісів. На це достатньо витратити всього кілька хвилин.

Новини "Сьогодні" розповідають, як киянам швидко та зручно оплатити комуналку онлайн на веб-порталі ЦКС.

Реклама

Реєстрація в особистому кабінеті

Це лише перший крок. Для цього слід зайти на cks.com.ua та перейти в "Особистий кабінет" та обрати опцію "Зареєструватися в системі".

Далі потрібно заповнити запропоновані поля (ввести ПІБ, електронну пошту, телефон та обрати пароль). Ознайомившись із угодою користувача, слід натиснути "Зареєструватися".

Реклама

Введення адреси

Після завершення реєстрації додавання квартири чи будинку здійснюється у розділі "Об'єкти". Там треба натиснути "Додати об'єкт".

Потім слід заповнити поля:

  • введдіть кілька перших літер вашої вулиці і оберіть її із списку,
  • оберіть номер квартири,
  • оберіть номер будинку,
  • ввести ключ авторизаці.

Один користувач може додавати до чотирьох об'єктів.

Реклама

Де знайти ключ авторизації

Він знаходиться у нижній лівій частині рахунку (квитанції) від КП "ГІОЦ" за обраною адресою. Якщо користувач не отримує рахунки від КП "ГІОЦ", код для підтвердження реєстрації буде висланий на особисту електронну пошту.

Як оплатити

Після правильного введення всіх даних в розділі "Об'єкти" з'являться рахунки за оплату комунальних послуг за введеною адресою. Треба натиснути на обрану адресу, після чого відкриється сторінка рахунку для сплати за житлово-комунальні послуги.

Слід відмітити галочками послуги, за які хочете здійснити сплату. В графі "До сплати" суми підраховуються автоматично. Але користувач може змінити їх самостійно.

Після заповнення і перевірки рахунку потрібно натиснути "Сплатити" і обрати зручний варіант оплати. При оплаті сайт просить ввести всі дані банківської карти: номер, термін дії та CVV.

Важливо: власники "Картки киянина" від "Ощадбанку" оплачують комунальні послуги без комісії.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Як вижити в "замінованій" будівлі – поради психолога Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак З необрізаною пуповиною. У київське "Вікно життя" підкинули крихітного малюка Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Забудова Протасового Яру у Києві: Верховний Суд ухвалив рішення Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
19 січня. Індіра Ганді. Очоливши уряд Індії (1966), 49-річна донька Джавахарлала Неру стала першою в країні та другою в історії планети жінкою-прем'єр-міністром…
На зустріч із героєм!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

6 521

захворіло за тиждень в Києві

+18%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.41

Російський рубль (₽)

0.3716

Євро (€)

32.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти