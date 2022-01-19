Всі платіжки в одному місці: як у Києві швидко оплатити комуналку

Власники карти киянина можуть оплачувати комунальні послуги без комісії

Комунальні послуги можна оплатити онлайн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Оплатити комунальні послуги можна не виходячи з дому на сайті Центру комунальних сервісів. На це достатньо витратити всього кілька хвилин.

Новини "Сьогодні" розповідають, як киянам швидко та зручно оплатити комуналку онлайн на веб-порталі ЦКС.

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Реєстрація в особистому кабінеті

Це лише перший крок. Для цього слід зайти на cks.com.ua та перейти в "Особистий кабінет" та обрати опцію "Зареєструватися в системі".

Далі потрібно заповнити запропоновані поля (ввести ПІБ, електронну пошту, телефон та обрати пароль). Ознайомившись із угодою користувача, слід натиснути "Зареєструватися".

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Введення адреси

Після завершення реєстрації додавання квартири чи будинку здійснюється у розділі "Об'єкти". Там треба натиснути "Додати об'єкт".

Потім слід заповнити поля:

введдіть кілька перших літер вашої вулиці і оберіть її із списку,

оберіть номер квартири,

оберіть номер будинку,

ввести ключ авторизаці.

Один користувач може додавати до чотирьох об'єктів.

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Де знайти ключ авторизації

Він знаходиться у нижній лівій частині рахунку (квитанції) від КП "ГІОЦ" за обраною адресою. Якщо користувач не отримує рахунки від КП "ГІОЦ", код для підтвердження реєстрації буде висланий на особисту електронну пошту.

Як оплатити

Після правильного введення всіх даних в розділі "Об'єкти" з'являться рахунки за оплату комунальних послуг за введеною адресою. Треба натиснути на обрану адресу, після чого відкриється сторінка рахунку для сплати за житлово-комунальні послуги.

Слід відмітити галочками послуги, за які хочете здійснити сплату. В графі "До сплати" суми підраховуються автоматично. Але користувач може змінити їх самостійно.

Після заповнення і перевірки рахунку потрібно натиснути "Сплатити" і обрати зручний варіант оплати. При оплаті сайт просить ввести всі дані банківської карти: номер, термін дії та CVV.

Важливо: власники "Картки киянина" від "Ощадбанку" оплачують комунальні послуги без комісії.

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