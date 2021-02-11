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Комунальники вивезли з Києва майже 4 тисячі тонн снігу

11 лютого, 09:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вночі працювало 418 одиниць спецтехніки

Дорожні служби продовжують чистити місто від снігу – за останню добу було вивезено 3953 тонни. Вночі працювало 418 одиниць спецтехніки.

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Про це повідомляють в КК Київавтодор.

Дорожники кілька днів активно вивозять сніг з вулиць, площ та тротуарів міста.

"Упродовж дня прогнозують значні опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи. Просимо не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, у крайніх смугах доріг. За можливості під час руху надавайте перевагу на дорогах спецтранспорту, який очищає вулиці", – йдеться в повідомленні.

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Зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи розчищав 251 працівник комунальних служб.

Раніше ми писали, які обмеження ввели в Києві через негоду.

Нагадаємо, що кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають Кличку розчищати місто.

Відео: Сьогодні

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Київ сніг снігопад негода тротуари погода в Києві

Джерело: Сьогодні

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