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Майже півмільйона гривень. У Києві вирішили "озеленити" взимку міст Патона

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 06:34
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Масштабна реконструкція аварійного мосту Патона ще не розпочалася, але опрацьовується проєктно-кошторисна документація
Біля мосту Патона висадять ялівець
Біля мосту Патона висадять ялівець / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розв'язку біля мосту Патона несподівано вирішили озеленити до кінця грудня. За майже півмільйона гривень, що здивувало киян.

Про це сказано на сайті Prozorro.

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Як повідомили "Сьогодні" у "Київзеленбуд", закупівля була тільки оголошена та озеленення транспортної розв'язки ще в планах. Зазначені роботи передбачають озеленення транспортної розв'язки як зеленої зони спеціального призначення, зокрема заплановано висадити кущі ялівцю.

"Ялівець високо декоративний кущ, який протягом року зберігає свої естетичні якості, а також має високі фітонцидні властивості, стійкий до проростання в умовах міста, до підвищеної загазованості, що важливо для таких місць як транспортні розв'язки, автодороги, вулиці зі щільним автотрафіком. До того ж, висадка ялівцю на схилах запобігає ерозійним процесам, викликаним вібраціями та поверхневими опадами. Ялівець має добре розвинену кореневу систему і відноситься до так званих ґрунтопокривних видів рослин, які найкраще підходять для зміцнення схилів", – кажуть у службі.

Відповідно до Правил вмісту зелених насаджень, висадка відбуватиметься з дотриманням агротехнічних вимог, зокрема, із заміною ґрунту на ґрунтосуміші.

За їхніми словами, масштабна реконструкція мосту Патона ще не розпочалася і наразі опрацьовується проєктно-кошторисна документація, але це не означає, що територія транспортної розв'язки має бути занедбана. З метою озеленення території був оголошений тендер з проведення відповідних робіт.

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Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час бачать пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв бентежить, що при цьому на мосту немає робітників. А по закритих смугах їздять на велосипедах, скейтах та самокатах.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб зменшити навантаження та врятувати аварійний міст від руйнування. Поки що на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

До того ж, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

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Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту міст повністю не перекриватимуть, а лише частково обмежують рух транспорту.

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