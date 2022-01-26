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Перевірка лічильників у Києві. Як і коли це потрібно робити – інструкція

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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26 січня, 17:58
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Цю процедуру потрібно здійснювати раз на 3-4 роки
Процедура перевірки лічильників досить проста
Процедура перевірки лічильників досить проста / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянам обов'язково потрібно вміти орієнтуватися в комунальних послугах. А також важливо знати, коли і як потрібно робити перевірку лічильників. Читайте у матеріалі "Сьогодні", хто це може зробити і скільки це коштує.

Як і коли перевіряти

Перевірку лічильника необхідно здійснювати раз на 3-4 роки. Процедура перевірки приладів обліку складається з наступних етапів:

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  • Власник лічильника залишає заявку на перевірку на сайті служби.
  • Після цього за вказаною вами адресою до вас додому приїде сантехнік, зніме лічильник.
  • Далі слідує промивання приладу обліку та його перевірка.
  • У службі оформлюють документи про проходження приладів перевірки і заносять до бази даних.

Поки що лічильник на перевірці

Перше, що цікавить городян, чи потрібно під час процедури перевірки приладу обліку холодної води платити за послугу.

Так, платити треба буде за середніми показниками за останні три місяці.

Кияни можуть передати показання квартирних приладів обліку опалення та гарячої води за допомогою "Особистого кабінету" на сайті комунального концерну "Центр комунального сервісу" та на сайті комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

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Ціна запитання

Ціна перевірки приладу обліку води залежить від того, скільки коштують послуги сантехніка. Він же і зніме прилад, а після перевірки поставить його назад. Крім того, це сама процедура перевірки.

Проте за законом ви можете самі знімати та встановлювати лічильник.

Відмітимо, що передавати свідчення з лічильників важливо щомісяця, ніж переплачувати зайве.

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