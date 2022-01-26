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Поверка счетчиков в Киеве. Как и когда это нужно делать – инструкция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 января, 17:58
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Данную процедуру нужно осуществлять раз в 3-4 года
Процедура поверки счетчиков довольно простая
Процедура поверки счетчиков довольно простая / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянам обязательно нужно уметь ориентироваться в коммунальных услугах. А также важно знать, когда и как необходимо делать поверку счетчиков. Читайте в материале "Сегодня", кто это может сделать и сколько это стоит.

Как и когда проверять

Поверку счетчика нужно осуществлять раз в 3-4 года. Процедура поверки приборов учета состоит из следующих этапов:

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  • Владелец счетчика оставляет заявку на поверку на сайте службы.
  • После этого по указанному вами адресу, к вам домой приедет сантехник, снимет счетчик.
  • Далее следует промывка прибора учета и его поверка.
  • В службе оформляют документы о прохождении приборов поверки и заносят в базу данных.

Пока счетчик на поверке

Первое, что интересует горожан, нужно ли во время процедуры поверки прибора учета холодной воды платить за услугу.

Так, платить нужно будет по средним показателям за последние три месяца.

Киевляне могут передать показания квартирных приборов учета отопления и горячей воды с помощью "Личного кабинета" на сайте коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" и на сайте коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр".

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Цена вопроса

Цена поверки прибора учета воды зависит от того сколько стоят услуги сантехника. Он же и снимет прибор, а после поверки поставит его обратно. Кроме того, это сама процедура поверки.

Однако по закону вы можете сами снимать и устанавливать счетчик.

Отметим, что передавать показания со счетчиков важно каждый месяц, чтобы не переплачивать лишнее.

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