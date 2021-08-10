Збиток майже на мільйон. Комунальники нажилися на ремонті історичної будівлі в центрі Києва

Вони привласнили третину коштів проєкту – в актах вказали більше реального обсягу робіт і завищену вартість виконаних робіт і матеріалів

СБУ викрила схему розкрадання. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України викрила схему незаконного збагачення керівництва комунального підприємства КМДА. Зловмисники завдали бюджету міста 800 тис. гривень збитків. Гроші призначалися на реставрацію пам'яток архітектури в центрі столиці.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"Директор комунального підприємства, увійшовши в зговір з керівником афілійованої комерційної структури, налагодив механізм привласнення грошей столичної громади. Оборудку організували під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт в одній з нежитлових історичних будівель у центрі Києва", – йдеться в повідомленні.

Підрядники просто перерахували отримані кошти держави на рахунки трьох фіктивних підприємств нібито за виконання реставраційних робіт.

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Будівля, в якій комунальники проводили ремонт. Фото: СБУ

Яких збитків завдано державі

Як виявилося, загальна вартість проєкту становила понад 2,5 млн грн. За рахунок того, що в актах вказали більше реального обсягу робіт і завищену вартість виконаних робіт і матеріалів, їм вдалося привласнити третину коштів – 800 тисяч гривень від цієї суми.

Зруйновані стіни в приміщенні. Фото: СБУ

"Наразі колишньому директору комунального підприємства та директору комерційного підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", – додають в службі.

Питання реконструкцій історичних будівель в столиці

Зазначимо, що в Києві велика проблема зі станом історичних будівель. Багато з них потребують реконструкції. Наприклад, все ще не вирішена доля Гостиного двору.

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Також є й інша проблема, коли будівлі позбавляють статусу пам'ятника архітектури або роблять це занадто пізно, як це сталося з "Квітами України".

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